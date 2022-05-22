Себастьян Феттель: «Мы ехали в квалификационном темпе «Формулы-2»

Пилот подвел итоги , посетовав на нехватку темпа в гонке и непопадание в топ-10.

«В машине было очень жарко. И заняв 11-е место мы не заработали очков, что было нашей целью. Думаю, что проблемы с ощущениями за рулем болидов были у всех, потому что было очень жарко, а трасса была очень скользкой. И мы ехали очень медленно. Мы ехали в квалификационном темпе «Формулы-2», но при этом мы превзошли многих по бережному обращению с шинами.

С обновлениями болида еще нужно очень много работать. Мы знали, что сразу же не сможем сделать большой шаг вперед, но мы верим, что на будущее выбрали верный вектор развития.

Обновленную конструкцию нашего болида считают спорной? Почему? Кто это сказал? Кроме «Ред Булл» об этом вообще никто не говорит», – рассказал Феттель.

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Феттелю выдали копию «Ред Булл» – а он все равно остался в пятерке худших. Реакция Себа – «Да ты прикалываешься»!

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