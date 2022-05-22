«Ред Булл» сделал второй дубль в 2022 году

Пилот «Ред Булл» завершил на первом месте, его напарник финишировал вторым.

Австрийской команде помог сход из «Феррари» – монегаск лидировал по ходу заезда.

«Ред Булл» второй раз в сезоне сделал дубль. Ранее Ферстаппен и Перес стали первым и вторым на Гран-при Эмилии-Романьи. На счету дубль по итогам первой гонки сезона в Бахрейне.

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