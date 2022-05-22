Алонсо начнет Гран-при Испании 20-м после замены мотора

поменяла силовую установку на болиде Фернандо Алонсо перед Гран-при Испании.

Команда установила четвертый в сезоне двигатель внутреннего сгорания. Также двукратному чемпиону «Формулы-1» обновили другие элементы силовой установки.

Алонсо квалифицировался 17-м и из-за штрафа за замену компонентов начнет гонку с последнего 20-го места.

Гран-при Испании-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й

Фернандо Алонсо: «Для очков нужен мегафантастический сэйфти-кар в нужный момент»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram