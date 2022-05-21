Льюис Хэмилтон: «Сразиться с «Феррари» на Гран-при Испании было бы замечательно»

Льюис Хэмилтон высказался после шестого места в квалификации к Гран-при Испании.
Напарник Льюиса по «Мерседесу» Джордж Расселл завершил сессию на четвертой строчке.
«Команда прекрасно сработала – большое-большое спасибо всем, кто продолжает трудиться на базе. Теперь у нас нет галопирования на прямых, это огромный шаг вперед, машина в целом стала приятнее. В высокоскоростных поворотах вроде третьего и девятого подскакивание остается. Нам нужно работать дальше и понять, можно ли отыграть прижимную силу где-то еще.
Я немного опустошен, потому что я рассчитывал на большее. И Джордж смог пробиться выше меня – но я буду продолжать трудиться», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».
Льюис поделился ожиданиями от гонки:
«Вчера мы показали свой лучший гоночный темп на данный момент, так что было бы замечательно сразиться с «Феррари». Похоже, «Ред Булл» быстрее всех, но, возможно, завтра мы поборемся с «Феррари». Для нас это важный шаг».
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