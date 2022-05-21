«Мерседес» впервые с 2012 года проиграл квалификацию к Гран-при Испании

не смог заработать поул-позицию к квалификации к Гран-при Испании.

Джордж Расселл завершил сессию четвертым, – шестым, быстрейшим стал пилот .

Немецкая команда девять раз подряд оказывалась лучшей по чистой скорости в Барселоне. выиграл квалификации в 2013 и 2015 годах, Хэмилтон – в 2014, 2016, 2017, 2018, 2020 и 2021 годах, Валттери Боттас – в 2019-м.

Гран-при Испании-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й

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