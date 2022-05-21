Пэт Фрай о новинках: «Сейчас днище повышает эффективность работы болида в десять раз больше антикрыла»

Глава технического отдела рассказал о том, почему команды «Формулы-1», занимаясь разработкой новинок, уделяют гораздо больше внимания днищу болида, а не антикрыльям.

«Сейчас первичные вложения в разработку антикрыло составляют 700 тысяч. И на это уйдет намного больше времени. К тому же очевидно, что прямо сейчас обновления днища раз в десять эффективнее обновлений антикрыла. К тому же мы, очевидно, ограничены в ресурсах. Поэтому нам проще делать ставку на разработку днища болида, чем на разработку антикрыла, профит от которого будет сравнительно небольшим.

Думаю, сейчас все находятся в одинаковом положении – и занимаются улучшением днища болида, а также стараются оптимизировать форму корпуса, чтобы эффективнее направлять потоки воздуха через днище.

К тому же, сейчас антикрылья уже не столь чувствительны, как были раньше, в прошлом антикрылья давали заметно большую прибавку эффективности. Да, обновления антикрыльев мы тоже готовим, но изготовление переднего антикрыла – это сейчас дорогостоящий процесс. Так что это точно должно того стоить. В данный же момент днище повышает эффективность работы болида в десять раз больше антикрыла. Так что мы продолжим работать в том же направлении», – рассказал Фрай.

«Ф-1» преобразилась: «Астон Мартин» переделали полностью, у «Феррари», «Мерседеса» и «Макларена» – ключевые новинки

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram