Сайнсу и Норрису заменили шасси после тренировок на Гран-при Испании

«Феррари» произвела замену шасси перед квалификационным днем на Гран-при Испании.

Скудерия обнаружила проблему с топливной системой на болиде Карлоса, что и стало причиной решения.

«Макларен» также поменял шасси на машине . Британец повредил болид в практиках вследствие проезда по поребрикам. Ландо успел завершить лишь шесть кругов во второй тренировке и показал худшее время, Карлос стал четвертым.

Сайнс и Норрис не получат штрафы.

Гран-при Испании-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 5-й

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