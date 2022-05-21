Сайнсу и Норрису заменили шасси после тренировок на Гран-при Испании

«Феррари» произвела замену шасси Карлоса Сайнса перед квалификационным днем на Гран-при Испании.
Скудерия обнаружила проблему с топливной системой на болиде Карлоса, что и стало причиной решения.
«Макларен» также поменял шасси на машине Ландо Норриса. Британец повредил болид в практиках вследствие проезда по поребрикам. Ландо успел завершить лишь шесть кругов во второй тренировке и показал худшее время, Карлос стал четвертым.
Сайнс и Норрис не получат штрафы.
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