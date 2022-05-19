Пьер Гасли: «Вопрос будущего Гран-при Франции вызывает беспокойство»

Пилот выразил обеспокоенность за будущее .

Нынешний контракт на проведение гонки на «Поль-Рикаре» истекает в конце 2022 года и стороны пока не смогли договориться о новой сделке.

В этом году в «Формуле-1» пройдет 22 гонки – в то время как в следующем сезоне в чемпионат должен вернуться Гран-при Китая, а также добавятся Гран-при Катара и Гран-при Лас-Вегаса. В связи с чем, с высокой долей вероятности место в календаре потеряют какие-то из текущих этапов.

«Да, этот вопрос вызывает серьезное беспокойство. Понятное дело, что я вовлечен в эти переговоры и знаю о текущей ситуации. И, понятное дело, я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать организаторов Гран-при Франции.

В конечном счете, это ведь не я должен платить за проведение гонки – такие вещи всегда связаны с политикой и деньгами. Но я надеюсь, что они договорятся.

Понятно, что для меня, как для француза, это важно. Но я такой не один – есть Эстебан Окон, есть команда «Альпин». Франция является важной частью этого спорта, истории «Формулы-1». И было бы печально остаться без домашней гонки на ближайшие годы. Но я уверен, что они договорятся», – рассказал Гасли.

Россия не одна заливала госденьги в «Ф-1». Еще 18 стран делают так же – правда, измеряют экономическую отдачу (а мы нет)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram