Фернандо Алонсо: «Гонки в «Индикаре» стали не такими веселыми – не знаю, захочу ли попробовать снова»

Пилот рассказал, что в ближайшем будущем не рассматривает возможность возвращения в с целью выиграть гонку «500 миль Индианаполиса».

Алонсо не хватает победы в «Инди-500» для того, чтобы стать обладателем «Тройной короны автоспорта» – которая присуждается в случае победы на Гран-при Монако, а также гонках 500 миль Индианаполиса и 24 часа Ле-Мана.

По словам Алонсо, одним из негативных факторов для него стало внедрение защитного экрана «аэроскрин» – который в «Индикаре» используют вместо гало.

«Должен сказать, что для меня это теперь менее приоритетная цель. В двух последних попытках в «Индикаре», уже с защитным экраном, поведение болида немного изменилось. И пообщавшись с некоторыми коллегами там мы пришли к мнению, что машинами стало сложнее управлять, ухудшилась и ситуация с преследованием друг друга. Так что гонки стали уже не такими веселыми.

К тому же, в «Индикаре» существует фактор опасности. Почти что каждый год на «Инди-500» происходит пара крупных аварий. Сейчас я полностью сосредоточен на «Формуле-1». Когда же я завершу карьеру, то пока не знаю, захочу ли попробовать вновь. Я не до конца отказываюсь от «Индикара», но, скажем так, сейчас для меня это уже не столь важный проект», – рассказал Алонсо.

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