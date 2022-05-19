Эстебан Окон о напарниках: «Борьба с Пересом была слишком плотной, с Алонсо мы понимаем пределы»

рассказал о разнице между напарниками и .

Окон и Алонсо выступают за с 2021 года, а с Пересом (ныне представляющим ) пилоты гонялись за «Форс-Индию» в 2017-2018 годах.

По мнению Эстебана, мнение о том, что с Фернандо неприятно сотрудничать, неверно.

«Нет, точно нет. Мне многие в паддоке говорили: «Осторожнее, Фернандо жестко обращается с напарниками, играет в психологические игры», но я думал: «Посмотрим». Я хотел составить собственное мнение. Когда он присоединился к команде, я понял, что между нами много общего.

Мы оба любим гонки больше всего остального, и он доказывает это делом. Он взял два титула, выиграл наиболее престижные гонки в мире, вернулся в «Ф-1» и демонстрирует прежнюю скорость. И с Фернандо можно посмеяться, он забавный парень», – сообщил француз в подкасте Beyond the Grid.

Окон и Перес не раз попадали в аварии, выступая за «Форс-Индию». Борьба с Алонсо, по мнению Эстебана, сильно отличается:

«Разница большая. С Чеко была плотная борьба, но мы не заканчивали гонки. Слишком плотная. С Алонсо мы понимаем пределы».

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