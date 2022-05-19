Випс выступит за «Ред Булл» в практике перед Гран-при Испании, Кубица проведет сессию за «Альфа Ромео»

Теги Гран-при Испании Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Формула-1 Формула-2 Серхио Перес Формула E Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Юри Випс Авто

Пилот «Формулы-2» и юниор «Ред Булл» Юри Випс дебютирует в практике «Формулы-1».

Эстонский гонщик проведет первую сессию свободных заездов перед Гран-при Испании 21 мая. Юри займет кокпит Серхио Переса.

Также в болид вернется Роберт Кубица – он проведет практику в «Альфа Ромео» вместо Чжоу Гуаньюя. Ранее сообщалось, что за «Уильямс» выступит чемпион «Формулы E» Ник де Врис.

С 2022 года команды обязаны как минимум дважды за сезон привлекать к тренировкам новичков.

Де Врис выступит в практике перед Гран-при Испании за «Уильямс»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные