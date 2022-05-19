Випс выступит за «Ред Булл» в практике перед Гран-при Испании, Кубица проведет сессию за «Альфа Ромео»

Пилот «Формулы-2» и юниор «Ред Булл» Юри Випс дебютирует в практике «Формулы-1».
Эстонский гонщик проведет первую сессию свободных заездов перед Гран-при Испании 21 мая. Юри займет кокпит Серхио Переса.
Также в болид вернется Роберт Кубица – он проведет практику в «Альфа Ромео» вместо Чжоу Гуаньюя. Ранее сообщалось, что за «Уильямс» выступит чемпион «Формулы E» Ник де Врис.
С 2022 года команды обязаны как минимум дважды за сезон привлекать к тренировкам новичков.
Де Врис выступит в практике перед Гран-при Испании за «Уильямс»
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