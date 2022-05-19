Випс выступит за «Ред Булл» в практике перед Гран-при Испании, Кубица проведет сессию за «Альфа Ромео»

Пилот «Формулы-2» и юниор дебютирует в практике «Формулы-1».

Эстонский гонщик проведет первую сессию свободных заездов перед Гран-при Испании 21 мая. Юри займет кокпит .

Также в болид вернется – он проведет практику в вместо . Ранее сообщалось, что за «Уильямс» выступит чемпион Ник де Врис.

С 2022 года команды обязаны как минимум дважды за сезон привлекать к тренировкам новичков.

Де Врис выступит в практике перед Гран-при Испании за «Уильямс»

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