Де Врис выступит в практике перед Гран-при Испании за «Уильямс»

Чемпион Ник де Врис проведет первую сессию свободных заездов перед Гран-при Испании «Формулы-1».

Нидерландский гонщик выступит за и займет кокпит лидера команды . С 2022 года команды обязаны как минимум дважды за сезон предоставлять место в тренировках новичкам.

Де Врис – чемпион «Формулы-2» 2019 года. Ранее Ник являлся частью Академии , а в 2020-м провел тесты за .

Этап в Барселоне состоится 20-22 мая.

Ник де Врис про слухи о переходе в «Формулу-1»: «Это для меня новость – понятия не имею, где мы могли такое прочесть»

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