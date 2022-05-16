Де Врис выступит в практике перед Гран-при Испании за «Уильямс»

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Чемпион «Формулы E» Ник де Врис проведет первую сессию свободных заездов перед Гран-при Испании «Формулы-1».

Нидерландский гонщик выступит за «Уильямс» и займет кокпит лидера команды Алекса Албона. С 2022 года команды обязаны как минимум дважды за сезон предоставлять место в тренировках новичкам.

Де Врис – чемпион «Формулы-2» 2019 года. Ранее Ник являлся частью Академии «Макларена», а в 2020-м провел тесты за «Мерседес».

Этап в Барселоне состоится 20-22 мая.

Ник де Врис про слухи о переходе в «Формулу-1»: «Это для меня новость – понятия не имею, где мы могли такое прочесть»

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