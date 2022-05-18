На Гран-при Испании Риккардо станет лидером по числу проведенных в «Ф-1» гонок среди австралийцев

Теги Гран-при Испании Макларен Марк Уэббер Джек Брэбэм Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо установит рекорд на предстоящем Гран-при Испании.

На этапе в Барселоне Риккардо проведет свой 216-й Гран-при в карьере – и выйдет на первое место по количеству проведенных гонок в «Формуле-1» среди австралийских пилотов.

В данный момент Риккардо делит первую строчку с Марком Уэббером. При этом Риккардо уступает Уэбберу и по количеству побед в «Формуле-1», и по количеству попаданий на подиум ( 8 побед и 32 подиума у Риккардо против 9 побед и 42 подиумов у Уэббера).

В то же время самым титулованным австралийским гонщиком в истории остается Джек Брэбэм – на его счету 3 чемпионских титула, 14 побед и 31 подиум за 123 Гран-при.

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