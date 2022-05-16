Джордж Расселл об американцах в «Ф-1»: «Гонщиков не нужно выбирать по национальности»

Пилот прокомментировал слухи о появлении американских гонщиков в «Формуле-1».

Один из лидеров Колтон Херта, как сообщалось ранее, может продолжить карьеру в либо в новой команде «Ф-1» «Андретти», которая пока не получила одобрение ФИА.

«Я фактически не гонялся с американскими пилотами, по крайней мере не помню такого. Может, были один-два гонщика в картинге.

Я считаю, что – вершина автоспорта, и выбор пилотов не должен основываться на национальности. Выступать достойны лучшие. Полагаю, мы не живем в идеальном мире, однако вершина автоспорта должна оставаться таковой. У нас лучшие инженеры и все остальное, мы приезжаем на лучшие трассы, и такой же принцип нужно применять к гонщикам. Если выступают сильнейшие, это сказывается и на качестве шоу», – уверен Расселл.

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