Дженсон Баттон о своем самом недооцененном напарнике: «Баррикелло. Рубенс обладал выдающимися инженерными способностями»

Чемпион «Формулы-1» 2009 года рассказал, что среди своих напарников наиболее недооцененным с точки зрения таланта и уровня выступлений гонщиком считает .

«Вообще это сложный вопрос. Но я думаю, что назову Рубенса Баррикелло. Потому что Рубенс обладает выдающимися инженерными способностями и умениями. В этом с Рубенсом никто (из других напарников) не смог сравниться. Так что быть с ним напарниками было здорово», – рассказал Баттон.

Также британец поделился мнением о том, гонки в каких еще местах и городах хотел бы видеть в «Формуле-1» в обозримом будущем:

«Думаю, что назову Лос-Анджелес. Хотя тут я немного эгоистичен – ведь я там живу. Или Лондон. Да, Гран-при в Лондоне вышел бы отличным. Я знаю, что эту идею обсуждали. И однажды это еще может случиться».

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