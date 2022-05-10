Расселл – первый пилот «Мерседеса» за 68 лет, заработавший очки в дебютных 6 Гран-при за команду

завершил в очках шестую гонку подряд за «Мерседес», финишировав пятым на .

Расселл не выпадает из топ-5 в этом году. Кроме этого, Джордж стал девятым на -2020 – в своей первой гонке за «Мерседес». В Расселл не зарабатывал очки 2,5 сезона (47 этапов подряд в 2019-2021 годах).

Ранее заработать очки в шести первых гонках за немецкую команду удалось лишь пятикратному чемпиону «Формулы-1» Хуану-Мануэлю Фанхио в 1954 году.

В трех предыдущих случаях пилоты «Мерседеса» набирали очки в первых четырех гонках за новую команду, но оступались на – это случилось с , и в 2010, 2013 и 2017 годах, соответственно. В Испании 22 мая состоится следующий Гран-при «Ф-1» сезона-2022.

Новый напарник схватился с Хэмилтоном в битве за топ-5 – и победил. А Боттас смешно пропустил обоих в одном повороте

Жак Вильнев: «В «Мерседесе» меняется власть: Расселл оседлал волну, Хэмилтон пытается не утонуть»

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