Маттиа Бинотто: «Леклер мог перейти только на «хард» – мы решили, что старые шины прогреются лучше»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему не заехал на пит-стоп в конце Гран-при Майами.

Леклер преследовал и мог поменять шины из-за появления сэйфти-кара. Пилот не получил такую возможность, поскольку в момент выезда машины безопасности проехал мимо боксов. Тем не менее, Шарль также остался на трассе, что удивило конкурентов.

«Феррари» нас простила, когда режим виртуальной машины безопасности сменился на реальный сэйфти-кар. Макс уже проехал заезд на пит-лейн, а у «Феррари» был «бесплатный» пит-стоп. Ни одна из двух машин не использовала шанс.

Мы за это благодарны. Если бы они поставили «софт», то, думаю, мы оказались бы на третьем месте», – заявил руководитель «Ред Булл» .

Бинотто рассказал, что у Леклера и не было свежих комплектов «медиума» или «софта». Пилоты «Феррари» могли перейти лишь на новый «хард», однако такой вариант представлялся команде невыгодным:

«Мы посчитали, что старые шины лучше новых в плане прогрева. На свежем «харде» – единственных доступных комплектах – мы столкнулись бы с проблемами с температурой покрышек.

Поэтому мы решили остаться на трассе. Команда считала, что хороший прогрев даст нам больше шансов атаковать на последних кругах. Так и произошло. Думаю, у Шарля лучшая возможность появилась на первом круге после режима машины безопасности, и он был очень близок. Карлосу это тоже помогло защититься от Чеко [Переса] на новом «медиуме».

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