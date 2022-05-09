Маттиа Бинотто: «Ред Булл» перестанет обновляться в какой-то момент из-за потолка расходов»

уверен, что не сможет так резво обновлять машину весь сезон.

Руководитель «Феррари» признал, что его команда отставала от соперников на -Романьи и Майами. В то же время лимит расходов не позволит австрийскому коллективу действовать в том же темпе до конца года.

«Они улучшили скорость со старта сезона, внедрили обновления, это так. В последних двух гонках «Ред Булл», пожалуй, был на пару десятых быстрее нас.

Не сомневаюсь, что нам придется развиваться и привозить новинки, чтобы удерживать темп. Надеюсь, в какой-то момент «Ред Булл» перестанет обновляться из-за потолка расходов – в противном случае я не понимаю, как они смогут это делать», – заявил Бинотто.

Маттиа сообщил о «важном» обновлении к :

«На следующих этапах наша очередь развивать болид изо всех сил, внедрять новинки. Думаю, не новость, что мы надеемся привезти в Барселону детали, которые для нас важны. Как и всегда, я надеюсь, что они оправдают ожидания и помогут сократить отставание от «Ред Булл».

У нас нет денег, чтобы тратиться на обновления к каждому Гран-при. Все просто. Дело не в нашей неспособности, а в потолке расходов. Поэтому нужно сосредоточиться на развитии в нужный момент и тратить финансы правильно».

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