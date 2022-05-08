Пилоты «Ф-1» недовольны асфальтом на Гран-при Майами: «Мы словно едем по сухой траектории, а за ее пределами – мокрый трек»

Многие пилоты «Формулы-1» недовольны новой городской трассой в Майами.

По мнению спортсменов, трек вокруг «Хард Рок Стэдиум» в Майами обладает очень низким уровнем сцепления, особенно за пределами гоночной траектории, из-за чего в предстоящем воскресном Гран-при зрители увидят мало обгонов.

Трек для яркого Гран-при в США покрыли невиданной смесью известняка и гранита. Обычно она не годится для «Ф-1»

«Покрытие трассы – это какая-то шутка, – заявил пилот Серхио Перес. – Гонка будет трудной – мы оказались в ситуации, когда пилоты будут совершать ошибки».

Его напарник отмечает, что по ходу уик-энда на треке очень медленно растет уровень сцепления: «Почти как у гравия».

Двукратный чемпион мира , выступающий за «Альпин», считает, что асфальт в Майами – это «не стандарт «Формулы-1»:

«За пределами траектории словно гравий, будет тяжело. И поделать с этим ничего нельзя. В этот раз нужно постараться обеспечить шоу, но в следующем году что-то необходимо изменить. В таких условиях гоняться сложно».

С коллегами согласен и Даниэль Риккардо из :

«Я не против того, чтобы в календаре были уникальные трассы со своими характерами. Но даже при этом хочу отметить, что тут асфальт не пригоден для гонок. Дело не в том, что это «ох, сложно», а в том, что нужно буквально всегда придерживаться одной траектории, иначе вы вылетаете с трека.

И вместо многогранного испытание превращается в одномерное – ведь у вас будет только одна траектория».

«В такой ситуации мы не сможем создать шоу, которого хотят организаторы, – считает Ландо Норрис. – Мы не виноваты, но очень жаль. Думаю, что если бы асфальт был таким же, как на треке в Саудовской Аравии, то сцепление было бы отличным даже при высокой температуре. И в такой ситуации все с интересом ждали бы воскресного заезда – мы могли бы использовать разные траектории, атаковать широко, делать что угодно. Вместо этого мы оказались в ситуации, где всем нужно ехать по одной линии».

Обладатель поул-позиции Шарль Леклер из нашел подходящее сравнение:

«По сути, получается так, словно мы едем по сухой траектории, а за ее пределами – мокрый трек».

Обман на «Ф-1» в США: красивый залив для яхт оказался топорной подделкой. Угарают все: репортеры, серии-конкуренты и даже организаторы

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram