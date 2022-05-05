Босс «Фольксвагена»: «Порше» и «Ауди» попробуют взять немецких гонщиков в команды «Ф-1»

Исполнительный директор концерна «Фольксваген» Герберг Дисс поделился планами по приглашению немецких пилотов в команды «Формулы-1».

«Порше» и «Ауди» решили участвовать в чемпионате с 2026 года. Предполагается, что «Порше» станет поставщиком моторов для «Ред Булл», а «Ауди» выкупит одну из существующих команд.

«Гонщик из подходящей страны может поспособствовать росту популярности «Формулы-1» на родине. Полагаю, мы попробуем взять немецких пилотов в свои две команды, безусловно. Это поможет «Ф-1» в Германии. Кроме этого, я знаю о планах по возвращению Гран-при в Германию, что должно оживить интерес к «Формуле-1» в стране.

В таком решении есть смысл как для компании, так и для Германии. Разумеется, «Ф-1» также должна усиливать влияние в США, в Китае и в Азии в целом, чтобы быть глобальным чемпионатом», – заявил Дисс.

В 2022 году в «Ф-1» выступают два немца – ( ) и ( ). В двух гонках Феттеля заменял соотечественник .

«Порше» и «Ауди» всерьез взяли курс на «Ф-1». Прицениваются к «Макларену» и «Ред Булл» (суммы – около $700 млн), соперники обеспокоены

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