Тото Вольфф: «У «Мерседеса» есть несколько направлений для улучшения, будем экспериментировать в Майами»

рассказал об экспериментах «Мерседеса» на Гран-при Майами.

«Мы извлекли из уик-энда в Италии все возможные уроки и параллельно продолжали работу в аэротрубе и симуляции. Мы нашли несколько направлений для улучшения болида и будем экспериментировать в Майами. Команда планирует найти корреляции с данными симуляций и, надеюсь, подтвердить путь развития на предстоящие гонки.

Перед этапом в Майами оба гонщика работали на симуляторе, а на базе производили обновления к ближайшим Гран-при.

Майами – захватывающий вызов, шаг в неизвестность. Трасса кажется требовательной: есть и медленные, и быстрые повороты. Для растущей фанбазы в США это будет прекрасное зрелище. Мы готовы к фантастическому этапу, и не терпится посмотреть, как все сложится», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».

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