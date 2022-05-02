Тото Вольфф об уходе ряда инженеров из «Мерседеса»: «Текучка кадров – это нормальный процесс»

Исполнительный директор не согласился с предположение, что текущее положение команды обусловлено уходом нескольких опытных инженеров.

По словам Вольффа, из «Мерседеса» и раньше уходили специалисты, считавшиеся лучшими в своем деле, однако это не мешало команде выигрывать титулы.

«Это обычный, нормальный цикл. Из нашей команды ушел . Потом ушел . И после этого мы выиграли шесть титулов. Или семь. Потом, в «Мерседес» ведь пришел , приходили и другие специалисты, чьи имена просто не на слуху. Потом уйти из «Формулы-1» решил Энди Коуэлл.

Но в то же время есть и молодые ребята, которые с опытом продвигаются по карьерной лестнице. И со временем начинают принимать важные решения, играют важную роль в операционной деятельности и так далее, они работали над нашими машинами в последние годы.

Так что я бы не сказал, что был хоть один человек, после потери которого я бы мог сказать себе: «Да, вот это вышло действительно контр продуктивно». Текучка кадров – это нормальный процесс.

Сейчас, когда я иду по нашему кампусу, меня радует то, что я вижу в основном хорошо образованных и очень умных молодых людей, мотивированных людей – которые не хотят оставлять все как есть и стремятся исправить ситуацию. У меня сразу улучшается настроение. Не могу представить себе лучшей команды вокруг меня. И я говорю это не просто так – я правда так считаю», – рассказал Вольфф.

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