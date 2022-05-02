Дженсон Баттон: «Никогда не стану бывшим чемпионом мира. Ненавижу, когда люди так говорят»

Дженсон Баттон не признает себя бывшим чемпионом «Формулы-1».

Британец выиграл титул в 2009 году в составе «Брауна» и считает, что чемпионство остается с ним навсегда.

«Победы в гонках заряжают адреналином, а титул стал в большей степени облегчением. Год вышел тяжелым. Мы здорово провели старт, потом просели, но завершение получилось отличным.

Когда просыпаешься, ты не вспоминаешь о победах в гонках, ты думаешь: «Черт возьми, я чемпион мира». Титул всегда в тебе живет. И я никогда не стану бывшим чемпионом мира. Ненавижу, когда люди так говорят. Я чемпион мира, и у меня этого не отнять!» – высказался Дженсон.

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