Дженсон Баттон: «Если кто-то и способен победить Леклера в такой «Феррари», то Ферстаппен»

Чемпион «Формулы-1» сравнил и .

Соперники занимают первые две строчки в чемпионате: пилот «Ред Булл» уступает конкуренту из «Феррари» 27 очков.

«Макс использует любую возможность. К примеру, при обгонах он действует чуть агрессивнее. Тем не менее, для него такой подход работает.

У него уникальный стиль пилотажа. Оба гонщика чрезвычайно мастеровитые, но, думаю, то, что Макс может творить с машиной с плохим балансом – просто безумие. Он способен очень быстро пилотировать болид с большой избыточной поворачиваемостью. У всех его напарников возникали проблемы, так что стиль Макса действительно уникален.

Здорово, что они сражаются за титул. Они многие годы знают друг друга, гонялись в картинге, между ними было множество инцидентов. Шарль, наверное, понимает Макса – гораздо больше, чем Льюис [Хэмилтон] из-за совместного опыта в младших «формулах».

Шарль кажется очень спокойным пилотом. Макс предпринимает все возможные попытки обгона, а Шарль действует расслаблено и поджидает момент. Он очень хорош. Думаю, в таком болиде его трудно победить. Если кто-то и способен, то Макс.

У «Ред Булл» тоже мощная машина. Может, «Мерседес» прибавит, но им понадобится еще несколько гонок. Сезон получается веселым», – отметил Баттон.

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