Росс Браун о «Мерседесе»: «Будет здорово, если к борьбе за титул присоединится третья команда»

Спортивный директор «Формулы-1» отметил, что удивлен отсутствием прогресса .

По словам Брауна, ему бы хотелось, чтобы в борьбе за титул участвовали гонщики трех команд.

«Конечно, между Леклером и Ферстаппеном разворачивается очень интересное сражение. Я правда воодушевлен. Правда, я должен быть честен – я надеялся, что к этому моменту «Мерседес» уже станет конкурентоспособным.

Старт сезона получился для «Мерседеса» тяжелым, команда очень упорно трудится над улучшением ситуации. И я думал, что в Имоле «Мерседес» уже добьется прогресса, но у них по-прежнему есть трудности. Мне кажется, если к борьбе за титул присоединится третья команда – это будет здорово», – рассказал Браун.

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