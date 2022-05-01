Серхио Перес: «Ред Булл» должен был лидировать в чемпионате, в последней гонке мы отыграли у «Феррари» много очков»

Пилот «Ред Булл» поделился мнением о текущем положении команды в чемпионате.

После трудного старта сезона «Ред Булл» удалось сделать дубль на этапе в Имоле и отыграть у «Феррари» существенное количество очков.

«Нам еще нужно решить целый ряд проблем, но главное то, что «Ред Булл» конкурентоспособен и при нынешнем техническом регламенте команда может доминировать в ближайшие годы.

Сейчас мы должны были бы лидировать и в личном зачете, и в Кубке конструкторов. Старт сезона получился очень тяжелым, но команда много работала, чтобы бросить вызов «Феррари» и в последней гонке мы смогли отыграть у них достаточно много очков.

В этом сезоне нужно атаковать и мы ведем борьбу. Уик-энд в Имоле был очень важным, в столь непростых условиях было легко допустить ошибку. И допустил ошибку другой пилот, а не мы», – рассказал Перес.

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