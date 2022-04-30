Тото Вольфф: «Доволен взаимодействием Хэмилтона и Расселла – двух из трех лучших пилотов «Ф-1»

доволен командной работой и .

Новичок «Мерседеса» на 21 очко опережает титулованного напарника после четыре этапов «Формулы-1» сезона-2022.

«Да, я очень впечатлен тем, как Джордж освоился, как он воспринял ситуацию – профессионально и с аналитической точки зрения. То, как здорово пилоты работают вместе – один из крайне немногих ярких моментов на данной стадии нашего пути. Никаких трений нет. Напротив, они продуктивно и позитивно взаимодействуют на благо команды.

Я максимально доволен составом гонщиков. Считаю, у нас два лучших гонщика – может, два из трех лучших. Они достойны машины и силовой установки, которые позволяют сражаться с лидерами, а не проигрывать круг. Ни один из них не заслуживает подобного», – убежден исполнительный директор «Мерседеса».

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