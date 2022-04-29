Жан Алези о развороте Леклера в Имоле: «Это показывает, что Шарль делал все возможное ради второго места»

Бывший пилот «Формулы-1» выступил в защиту .

Монегаск допустил ошибку по ходу гонки в Имоле и с третьего места откатился далеко назад. В итоге Леклер сумел прорваться на шестую позицию.

«В Имоле, с учетом формата уик-энда со спринт-заездом и сложными погодными условиями было просто невозможно надежно подобрать оптимальные настройки болида.

«Ред Булл» же немного повезло – они сразу подобрали хороший вариант настроек и смогли двигаться в верном направлении. Если бы в Имоле было три стандартных практики, а потом квалификация, то я не знаю, чем бы все кончилось в гонке.

Что касается ошибки Леклера, то Шарль отчаянно пытался обогнать Переса, и ему пришлось минимизировать возможные потери на выходе из той шиканы на слишком высокой скорости.

Да, он допустил ошибку, но Леклер ведь борется за чемпионский титул. Случившееся лишь показывает, что Шарль делал все возможное, чтобы как минимум занять второе место», – рассказал Алези.

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