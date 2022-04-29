Джордж Расселл: «Дистанцию спринта нужно увеличить на 50 процентов»

Пилот считает, что «Формуле-1» стоит увеличить дистанцию спринт-заездов.

продолжает тестировать формат со спринт-квалификацией в этом сезоне – первый такой уик-энд прошел в Имоле.

«Должен признать, что я не большой фанат спринт-заездов. Мне кажется, что дистанцию спринта нужно увеличить на 50 процентов, чтобы шины могли успеть износиться сильнее. Тогда пилотам, возможно, придется чуть сильнее беречь резину, разница в скорости между болидами вырастет.

Сейчас все просто гонят на полной скорости. И разница в скорости между болидами недостаточно велика, чтобы происходили обгоны. Если только речь не идет о машине, которая оказалась не на своем месте по итогам квалификации», – рассказал Расселл.

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