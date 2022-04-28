Нико Росберг: «Сезон-2023 тоже будет потерян для «Мерседеса», если команда не на верном пути»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года опасается, что проблемы «Мерседеса» перейдут на сезон-2023.

Бывшая команда Росберга страдает от галопирования, которое, по мнению «Мерседеса», не позволяет раскрыть потенциал болида. Обладатели Кубка конструкторов отстают на 36 очков от и на 47 – от .

«Весьма трудно сохранять оптимизм, потому что они видят, что борьба за этот чемпионат, по всей видимости, окончена – команда сама об этом говорит. Существует даже риск, что следующий сезон получится тяжелым, поскольку работа над новым болидом уже начинается.

Если «Мерседес» не на верном пути, следующий год тоже будет потерян. Прямо сейчас риск растет огромными темпами. Команда под большим давлением: необходимо быстро найти выход», – сказал Нико немецкому Sky.

Росберг также поделился мнением о напряжении между и исполнительным директором «Мерседеса» . В Имоле в трансляцию попал эпизод с эмоциональным обменном репликами между товарищами.

«Тото – единственный человек в команде, который может действительно жестко поделиться мнением с Льюисом. Я уверен, что у них невероятно прочные отношения, они очень друг друга уважают. Тем не менее, всегда случаются напряженные моменты.

Льюис стал чуть больше жаловаться на команду, на инженеров, давление внутри коллектива растет. Но Тото – очень сильный лидер, он удержит ситуацию под контролем», – убежден Росберг.

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