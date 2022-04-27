Ферстаппен, Норрис, Расселл и Боттас – лучшие пилоты Гран-при Эмилии-Романьи по версии экспертов сайта «Ф-1»

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Ландо Норрис («Макларен»), а также поделившие третье место Джордж Расселл («Мерседес») и Валттери Боттас («Альфа Ромео») – в четверке лучших пилотов Гран-при Эмилии-Романьи по версии экспертов сайта «Ф-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Имоле Ферстаппен получил наивысшую оценку в 10 баллов.
Рейтинг пилотов на Гран-при Эмилии-Романьи
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 10
2. Ландо Норрис («Макларен») – 9,4
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,6
3. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 8,6
5. Серхио Перес («Ред Булл») – 8,4
5. Юки Цунода («Альфа Таури») – 8,4
7. Алекс Албон («Уильямс») – 8,2
8. Кевин Магнуссен («Хаас») – 8,0
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 7,8
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 6,8
В общем зачете по итогам четырех этапов Ферстаппен также вырвался в лидеры, опередив Шарля Леклера. Расселл занимает третье место.
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