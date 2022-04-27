Ферстаппен, Норрис, Расселл и Боттас – лучшие пилоты Гран-при Эмилии-Романьи по версии экспертов сайта «Ф-1»

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Ландо Норрис ( ), а также поделившие третье место Джордж Расселл ( ) и Валттери Боттас («Альфа Ромео») – в четверке лучших пилотов Гран-при Эмилии-Романьи по версии экспертов сайта «Ф-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Имоле Ферстаппен получил наивысшую оценку в 10 баллов.

Рейтинг пилотов на Гран-при Эмилии-Романьи

1. («Ред Булл») – 10

2. Ландо Норрис («Макларен») – 9,4

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,6

3. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 8,6

5. Серхио Перес ( ) – 8,4

5. Юки Цунода («Альфа Таури») – 8,4

7. Алекс Албон («Уильямс») – 8,2

8. Кевин Магнуссен («Хаас») – 8,0

9. («Астон Мартин») – 7,8

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 6,8

В общем зачете по итогам четырех этапов Ферстаппен также вырвался в лидеры, опередив Шарля Леклера. Расселл занимает третье место.

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