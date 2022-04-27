Герхард Бергер о Леклере: «Нельзя позволять себе допускать подобные ошибки»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что не должен позволять себе допускать ошибки, подобные той, что имела место на этапе в Имоле.

По мнению Бергера, потери очков из-за таких ошибок могут дорого стоить Леклеру в борьбе за титул по итогам сезона.

«Нельзя позволять себе допускать подобные ошибки. У Леклера в запасе было полным полно времени, а он допустил настолько серьезную ошибку. Ведь потерянные очки могут дорого обойтись ему по итогам сезона.

Также можно заметить, что в их дуэлях Ферстаппен действует немного агрессивнее. Шарль очень хороший гонщик, но сейчас ему пришло время доказать это, пришло время добиваться результатов.

Меня часто спрашивают, достаточно ли у «Феррари» хороший состав пилотов, а я всегда отвечаю – дайте им достаточно хорошую машину, и тогда мы все увидим. И вот теперь мы сможем понять, насколько Леклер и Сайнс хороши на самом деле», – рассказал Бергер.

Также Бергер поделился мнением о текущей ситуации в «Мерседесе» и преимуществе, которое в данный момент есть у Джорджа Расселла:

«Все очень просто. Расселл сильнее рискует, потому что он моложе. Если бы Льюис сейчас имел возможность бороться за победы, он бы тоже атаковал на максимуме с ножом в зубах. Но сейчас, когда он может оказаться на 13-й позиции, в этом просто нет смысла. Ведь у Хэмилтона есть единственная цель – выиграть восьмой чемпионат и стать единоличным лидером по количеству титулов».

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