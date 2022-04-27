Стефано Доменикали: «Сейчас Сайнсу нужно просто успокоиться – и тогда, я уверен, он добьется блестящих результатов»

Руководитель «Формулы-1» и бывший босс «Феррари» высказался в поддержку , который не лучшим образом проводит первые гонки сезона-2022.

В четырех прошедших гонках Сайнс уже дважды сходил с дистанции в самом начале заезда и пока не может в полной мере реализовать потенциал болида «Феррари».

«Безусловно, Карлос очень талантливый гонщик. К сожалению, на мокрой трассе Даниэль Риккардо задел его болид. Проблема в том, что если вы не знаете, как справляться с такими ситуациями, как пережить такой опыт, у вас могут возникнуть психологические проблемы.

При этом Карлос продлил контракт с «Феррари» еще на два года, его будущее в безопасности, у него есть гарантии. Так что сейчас ему просто нужно успокоиться, и тогда, я уверен, он добьется блестящих результатов в будущем», – рассказал Доменикали.

Риккардо вынес «Феррари» и сломал машину – но проехал 62 круга и стал лучшим на этапе «Ф-1» по телеметрии. А на финише – последний

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