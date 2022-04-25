Макс Ферстаппен об обгоне Хэмилтона на круг: «Им весь сезон не хватает скорости – это не стало сюрпризом»

Пилот «Ред Булл» не придал большого значения тому факту, что в конце гонки в Имоле обогнал на круг .

В прошлом сезоне Ферстаппен и Хэмилтон на равных боролись за титул на протяжении всего чемпионата, в то время как в этом году болид «Ред Булл» оказался заметно быстрее «Мерседеса».

«Им весь сезон не хватает скорости. Так что я бы не сказал, что это стало сюрпризом. Просто такова ситуация в данный момент», – рассказал Ферстаппен.

Также Макс посочувствовал Шарлю Леклеру, который в попытках борьбы с двумя «Ред Булл» допустил ошибку, откатился назад, и в итоге сумел прорваться обратно лишь на шестую позицию:

«Это понятно, Шарль сильно атаковал, стараясь обогнать Чеко. Да, такая ошибка – это больно. Но Шарль и сам прекрасно все знает, вряд ли ему нужно слышать это и от других. Как бы то ни было, чемпионат будет длинным. Впереди еще будут шансы отыграть потерянные очки».

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