Серхио Перес: «Мне кажется, если пилот ошибается и своими действиями вызывает красные флаги, его нужно как-то штрафовать»

Пилот «Ред Булл» предложил штрафовать гонщиков за ошибки, если их действия приводят к появлению красных флагов и остановке сессии.

Пятничная квалификация на этапе в Имоле в общей сложности пять раз прерывалась красными флагами из-за вылетов некоторых гонщиков.

«Из-за постоянных остановок красными флагами сессии получаются очень напряженными. Мне кажется, нам стоит как-то пересмотреть правила – я думаю, что если пилот допустил ошибку и своими действиями вызывает красные флаги и остановку сессии, его нужно за это как-то штрафовать.

Ведь на некоторых трассах, вроде Гран-при Монако, за счет этого можно даже получить преимущество. Ты можешь ошибиться, и в результате оказаться на поуле. Думаю, эти пункты регламента нужно пересмотреть.

В Имоле ошибку допустил Ландо. Да я и сам был в числе гонщиков, которые так ошибались. Просто в будущем, как мне кажется, было бы здорово, если бы пилоту приходилось платить за такие ошибки», – рассказал Перес.

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