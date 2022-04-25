Нико Росберг: «Извинения перед Хэмилтоном – психологическая игра и умный ход Вольффа»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает, что извинения Тото Вольффа перед Льюисом Хэмилтоном были частью игры.
«Я извинился перед Льюисом за машину, которой ему сейчас приходится управлять», – сообщил исполнительный директор «Мерседеса» после Гран-при Эмилии-Романьи.
В Имоле Хэмилтон финишировал 13-м, его напарник Джордж Расселл стал четвертым.
Росберг не верит в искренность бывшего босса.
«Тото играет в психологические игры, – сказал эксперт Sky Sports. – Очень умный ход с его стороны – взять вину на себя и попытаться помочь Льюису психологически, поддержать и сказать, что дело не в нем, а в команде.
Весьма хитрое решение, потому что это не совсем правда. Не будем забывать, что Расселл оказался на четвертом месте на том же болиде. Безусловно, Льюис сыграл важную роль в плохом результате».
Тото Вольфф: «Извинился перед Хэмилтоном за машину, которой ему сейчас приходится управлять»
Исторический момент: Ферстаппен обогнал Хэмилтона на круг. Да, «Мерседес» теперь настолько плох
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram