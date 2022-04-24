Карлос Сайнс: «Когда впереди 63 круга, а тебя выбивают во втором повороте – да, это тяжело»

Пилот «Феррари» остался разочарован тем, как для него сложился -Романьи.

Сайнс был вынужден выбыть из гонки уже во втором повороте, когда в него врезался Даниэль Риккардо. В результате болид Сайнса вынесло с трассы и он застрял в гравии.

«Я видел, что как и Шарль стартовал не лучшим образом. Нам нужно все проанализировать и разобраться в случившемся. Однако мне все равно удалось чисто войти во второй поворот.

Даниэль прижался к поребрику, я оставил ему достаточно места на трассе, однако он, должно быть, просто потерял контроль над передними колесами и в результате врезался в меня. И я снова застрял в гравии. Вряд ли я мог что-то сделать иначе.

Да, для нас это тяжелый момент. Мы хотели провести хорошую гонку перед своими болельщиками, впереди было еще 63 круга, так что когда тебя выбивают из гонки во втором повороте – да, это тяжело.

Ну, в жизни спортсмена всегда бывают такие тяжелые моменты и сегодня пришел мой через это пережить. Но пока я буду продолжать трудиться, я уверен, что хорошие моменты обязательно придут», – рассказал Сайнс.

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