Ландо Норрис: «Под дождем у «Макларена» могут появится шансы»

высказался о предстоящем дождевом -Романьи.

«Сейчас трасса, похоже, слишком мокрая, но ситуация постоянно меняется, когда находишься в машине. Я видел лужи на треке, и это неидеальная ситуация.

В такую погоду у нас могут появиться шансы. Будет трудно прогреть шины, а сегодня это главное, особенно в таких холодных условиях. Чем больше у болида прижимной силы, тем больше сцепления с трассой и проще справляться. Такая погода не на руку более медленным командам и тем, у кого проблемы с прижимной силой. Но я надеюсь, что мы в любом случае сработаем в числе лучших», – сказал пилот .

Сильный дождь прекратился за 52 минуты до старта, однако осадки возможны и во время заезда.

Взрывались тормозные диски, шел дождь, пилоты вылетали с трассы – квалу «Ф-1» постоянно прерывали красные флаги

Фернандо Алонсо: «Если будет дождь, хаос гарантирован. Может, «Альпин» повезет»

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