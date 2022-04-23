Кристиан Хорнер: «Ферстаппен терпеливо ждал шанса и воспользовался им»

Руководитель остался доволен выступлением команды в спринт-заезде перед -Романьи.

«Сегодня оба наших гонщика продемонстрировали отличные выступления. Нужно отдать должно Максу. Он сохранял спокойствие, терпеливо ждал своего шанса и держался вплотную позади Шарля. Мы видели, что у «Феррари» есть проблемы с износом передних покрышек. И когда у Макса появилась возможность вернуть лидерство, он ей воспользовался.

Чеко сегодня тоже сумел здорово выступить, он неплохо отыгрался и заработал важные для команды очки. А завтра начнет гонку с более высокой позиции относительно квалификации.

Сегодня Макс также не лучшим образом провел старт, но в нашем распоряжении есть все необходимые данные, чтобы изучить ситуацию. Нужно убедиться, что завтра мы не повторим допущенные ошибки. Хорошая новость в том, что обе наши машины будут стартовать с первых рядов, нужно этим воспользоваться», – рассказал Хорнер.

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