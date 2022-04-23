Джордж Расселл: «В стартовых гонках «Мерседес», возможно, выступил даже выше наших истинных возможностей»

Пилот подвел итоги спринт-заезда перед -Романьи.

«Спринт-заезды получаются очень непростыми. Для нас, учитывая стартовые позиции, спринт превратился в процессию. Нам есть над чем работать.

Завтра ключевую роль сыграет стратегия, нам нужно будет действовать как-то иначе в сравнении с остальными, чтобы постараться прорваться вперед.

Уик-энд получается для нас тяжелым. В трех первых гонках мы, возможно, выступили даже выше своих истинных возможностей, здесь же мы оказались чуть ниже, чем хотелось бы», – рассказал Расселл.

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