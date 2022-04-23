Серхио Перес: «Завтра попробуем занять 1 и 2 место»

Пилот остался доволен третьим местом в спринт-заезде перед -Романьи.

«Думаю, было важно минимизировать ущерб после результата вчерашней квалификации. Ведь из-за красных флагов нам не удалось в нужный момент проехать хороший круг.

Сегодня же нам удалось отыграться и в нашей позиции мы можем рассчитывать на борьбу в завтрашней гонке. Да, в идеале было бы здорово занять 1 и 2 место – это было бы отлично для «Ред Булл», но не так здорово для Тифози. Но завтра мы попробуем это сделать», – рассказал Перес.

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