Серхио Перес: «Завтра попробуем занять 1 и 2 место»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес остался доволен третьим местом в спринт-заезде перед Гран-при Эмилии-Романьи.

«Думаю, было важно минимизировать ущерб после результата вчерашней квалификации. Ведь из-за красных флагов нам не удалось в нужный момент проехать хороший круг.

Сегодня же нам удалось отыграться и в нашей позиции мы можем рассчитывать на борьбу в завтрашней гонке. Да, в идеале было бы здорово занять 1 и 2 место – это было бы отлично для «Ред Булл», но не так здорово для Тифози. Но завтра мы попробуем это сделать», – рассказал Перес.

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