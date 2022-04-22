Карлос Сайнс об аварии: «Я не так уж сильно атаковал, но машина меня удивила»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о причинах аварии в квалификации в Имоле.
Сайнс врезался в барьеры во втором сегменте. После инцидента пошел дождь, поэтому ранее поставленное время Карлоса позволило ему пробиться в топ-10.
«Я очень разочарован. Нужно было установить какое-то время, так как надвигался дождь. Я всю сессию был первым или вторым и не так уж сильно атаковал, но в этом повороте машина меня удивила, и я ее потерял. Очевидно, условия были трудными, и я допустил пилотажную ошибку, которая сильно скажется на уик-энде. У меня хотя бы есть спринт и гонка, чтобы отыграться.
Для парней ночь будет тяжелой. Я очень извиняюсь за то, что дал им дополнительную работу», – заявил испанец.
Карлос поделился целями на субботу и воскресенье:
«Нужно продвигаться вперед и постараться заработать хорошие очки. Уик-энд еще не закончен, сегодня только пятница.
Конечно, мне обидно. Я легко проходил в третий сегмент, а кто знает, что могло случиться дальше в дождевых условиях».
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