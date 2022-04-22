Льюис Хэмилтон: «Мерседес» выступил ниже своих возможностей. Может, погода поможет в спринте»

Пилот «Мерседеса» прокомментировал неудачу в Имоле.

Хэмилтон занял 13-е место в квалификации, его напарник стал 11-м. впервые за последние десять лет не прошел в третий сегмент.

«Плохая сессия. Естественно, я разочарован. Мы приехали сюда с оптимистичным настроем, и все на базе упорно трудятся, но просто не получилось.

Мы как команда выступили ниже своих возможностей. Какие-то вещи нужно было сделать, но мы их не сделали. Будем работать изо всех сил в спринте. Нам придется непросто, но, может, погода улучшится, и мы прибавим.

Будем трудиться дальше. Что есть, то есть. Каждый уик-энд приходится выбираться», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й, Хэмилтон – 13-й

«Мерседес» не прошел в третий сегмент квалификации впервые с 2012 года

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