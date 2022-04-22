Окону поменяли двигатель «Рено» перед Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот «Альпин» Эстебан Окон получил новую силовую установку «Рено» перед Гран-при в Имоле.
Команда сообщила, что замена произведена в качестве меры предосторожности. Двигатель станет для Окона вторым в сезоне, француз не получит штраф.
Его напарник Фернандо Алонсо использует уже третью силовую установку при лимите в три мотора за сезон. В то же время команда заявляла, что один из двигателей вернется в строй.
Отмар Сафнауэр: «Отставание «Рено» от лучшего мотора – в пределах 10 л.с.»
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