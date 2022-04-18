Отмар Сафнауэр: «Отставание «Рено» от лучшего мотора – в пределах 10 л.с.»

Руководитель Отмар Сафнауэр оценил мощь мотора «Рено».

«Мы полагаем, что сделали шаг вперед по части силовой установки. Пожалуй, отставание от лучшего мотора – в пределах 10 л.с., и мы находимся где-то в середине. В Вири проделали блестящую работу. Теперь все в наших руках – нужно продолжать развитие болида», – заявил менеджер.

Считается, что лучшим двигателем в 2022 году располагает . В частности, исполнительный директор считает, что итальянские моторы мощнее остальных примерно на 13 л.с.

Сафнауэр также рассказал, как на работу над шасси повлияла заморозка силовых установок. Производители не могут улучшать двигатели внутреннего сгорания до 2026 года. Разработка гибридной составляющей продолжится до сентября 2022-го.

«Это позволяет плотнее взаимодействовать с нашими мотористами, чтобы найти улучшения в архитектуре шасси. Какие-то вещи мы еще можем разрабатывать, но теперь внимание сосредоточено на прогрессе по части шасси», – отметил Сафнауэр.

«Рено» может беспокоиться по поводу надежности моторов: Фернандо Алонсо уже потерял один из трех разрешенных правилами двигателей. В то же время Сафнуаэр утверждает, что у пока нет серьезных проблем с силовыми установками, несмотря на приказ команды охладить мотор на Гран-при Австралии:

«Это из-за «паровозика DRS». Окажись он впереди, трудностей бы не возникло. Охлаждение не проектируется под «паровозик DRS», иначе лобовое сопротивление будет слишком большим. Поэтому необходимо быть конкурентоспособными, а если случается такое – экономить топливо и выходить из «паровозика». Пришлось ему это сказать».

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