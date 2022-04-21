Карлос Сайнс: «Нам с командой было легко договориться о контракте еще зимой»

Пилот «Феррари» прокомментировал подписание нового контракта со Скудерией.

При этом всего два дня назад ряд изданий неожиданно сообщил, что переговоры Сайнса и «Феррари» зашли в тупик – в то время как по словам испанца он с командой договорился обо всем еще зимой, до начала сезона.

«Можете себе представить, как смешно мне было читать эти истории, сидя у себя дома. Ведь на тот момент, когда люди начали выпускать эти истории у нас уже все было решено и мы просто ждали гоночного уик-энда в Имоле, чтобы обо всем объявить. Так что да, порой в «Формуле-1» и правда возникают забавные слухи.

Честно говоря, с учетом того, насколько хорошо сложился наш первый совместный сезон в прошлом году, принять решение о продолжении сотрудничества было довольно просто. И нам с командой было легко обо всем договориться еще по ходу зимнего перерыва.

А возможность объявить обо всем по ходу уик-энда в Имоле, перед родными трибунами, болельщиками – это, на мой взгляд, просто идеальный вариант. Так что мы с командой все спланировали и решили объявить о контракте именно здесь», – рассказал Сайнс.

Также испанец добавил, что ключевым для него фактором была возможность подписать контракт, рассчитанный минимум на два года:

«Не секрет, что для гонщика важна возможность полностью сосредоточиться на своих выступлениях и на гонках, не отвлекаясь на мысли о том, что может ждать его в будущем – это не только мое мнение, его озвучивали и другие пилоты.

Я же ощутил это на своем опыте, выступая за «Макларен», и с тех пор всегда поддерживал именно такую позицию. Честно говоря, я всегда был уверен в том, что зимой мы смогли обо всем договориться, так что в моем случае я не то чтобы беспокоился в первых гонках сезона. Но это все равно неплохой психологический импульс».

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