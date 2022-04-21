Тото Вольфф: «Мерседес» проделал большую работу над обновлениями и настроен переломить ситуацию»

Тото Вольфф рассказал, как «Мерседес» готовится к Гран-при Эмилии-Романьи.
«Мы понимаем, что прямо сейчас по темпу уступаем «Феррари» и «Ред Булл». Но мы упорно трудимся над тем, чтобы сократить их преимущество. Здорово следить за том, как все сотрудники на базе объединились ради достижения этого цели.
В пасхальные выходные (15-18 апреля – Sports.ru) на базе проделана большая работа над обновлениями, над подготовкой машины к следующей гонке – это показывает настрой команды на то, чтобы переломить ситуацию. Конечно, надо оставаться реалистами: требуется время, чтобы добиться прогресса. Мы стараемся извлекать как можно больше информации из каждой гонки», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».
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