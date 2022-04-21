Тото Вольфф: «Мерседес» проделал большую работу над обновлениями и настроен переломить ситуацию»

рассказал, как «Мерседес» готовится к -Романьи.

«Мы понимаем, что прямо сейчас по темпу уступаем «Феррари» и . Но мы упорно трудимся над тем, чтобы сократить их преимущество. Здорово следить за том, как все сотрудники на базе объединились ради достижения этого цели.

В пасхальные выходные (15-18 апреля – Sports.ru) на базе проделана большая работа над обновлениями, над подготовкой машины к следующей гонке – это показывает настрой команды на то, чтобы переломить ситуацию. Конечно, надо оставаться реалистами: требуется время, чтобы добиться прогресса. Мы стараемся извлекать как можно больше информации из каждой гонки», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».

От «Мерседеса» ждали обновлений и прорыва – но чемпионы все проверяют старую машину. Говорят, везти улучшения нет смысла

«Феррари» не обновляет машину и доминирует? Это революция новой «Ф-1» и ее лимита расходов – изучение болида теперь важнее

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