Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь четвертого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Эмилии-Романьи.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Имоле покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола

22-24 апреля 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 14:30 🌧️

Квалификация: 18:00 🌥️

Суббота

2-я практика: 13:30 🌥️

Спринт: 17:30 🌥️

Воскресенье

Гонка: 16:00 🌦️

Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 10:55

Практика «Ф-2»: 12:05

Квалификация «Ф-3»: 16:00

Квалификация «Ф-2»: 16:55

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 11:35

1-я гонка «Ф-2»: 18:55

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 9:50

2-я гонка «Ф-2»: 11:20

время московское

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