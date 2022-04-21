Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь четвертого этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Эмилии-Романьи.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Имоле покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Автодром Энцо и Дино Феррари, Имола
22-24 апреля 2022 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 14:30 🌧️
Квалификация: 18:00 🌥️
Суббота
2-я практика: 13:30 🌥️
Спринт: 17:30 🌥️
Воскресенье
Гонка: 16:00 🌦️
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
Пятница
Практика «Ф-3»: 10:55
Практика «Ф-2»: 12:05
Квалификация «Ф-3»: 16:00
Квалификация «Ф-2»: 16:55
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 11:35
1-я гонка «Ф-2»: 18:55
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 9:50
2-я гонка «Ф-2»: 11:20
время московское
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