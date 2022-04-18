Кевин Магнуссен: «В спринтах станет больше жесткой борьбы – теперь гонщики сражаются за очки»

Гонщик считает, что спринты в 2022 году будут интереснее.

С нового сезона очки по итогам спринта начнут получать восемь лучших участников, а не три, как в 2021-м. Первая мини-гонка пройдет в Имоле в ближайшие выходные.

«Здорово, я считаю, что можно заработать очки за восьмое место и выше. За баллы предусмотрены бонусы, так что я выложусь на полную. Борьба получится классной.

Думаю, в прошлом году спринты порой выходили не особо захватывающими: пилоты действовали консервативно, поскольку ставки были меньше. Теперь мы сражаемся за очки. Я считаю, что жесткой борьбы станет больше. Жду ее с нетерпением», – признался Кевин.

Новые правила начисления очков в спринтах «Ф-1». Первый спринт в 2022-м – 23 апреля в Имоле

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram