Новые правила начисления очков в спринтах «Ф-1». Первый спринт в 2022-м – 23 апреля в Имоле

С 22 по 24 апреля в Имоле состоится Гран-при Эмилии-Романьи – первый уик-энд «Формулы-1» с измененным форматом спринтов.

В 2022 году спринты пройдут также на и Сан-Паулу.

Спринт-квалификации дебютировали в прошлом году. Перед началом сезона-2022 «Ф-1» внесла ряд изменений в спортивный регламент.

Теперь субботняя мини-гонка будет называться «спринтом», а не «спринт-квалификацией». Спринт по-прежнему определяет стартовый порядок воскресного Гран-при, однако обладателем поул-позиции отныне считается победитель классической квалификации в пятницу.

Очки за спринт получат восемь лучших гонщиков по схеме 8-7-6-5-4-3-2-1. В 2021 году баллы присуждались лишь призерам по схеме 3-2-1. Гонщикам, как и в прошлом сезоне, предстоит проехать 100 километров без обязательных пит-стопов. Стартовый порядок спринта формируется по итогам классической квалификации.

В Имоле пилоты проведут практику и квалификацию в пятницу, в субботу состоится вторая тренировка и спринт, в воскресенье – Гран-при.

Напомним, что с 2022 года изменилась и система начисления очков по итогам Гран-при, прерванных досрочно. Пилоты получают очки по традиционной схеме в случае прохождения 75 процентов дистанции (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1). Если лидер преодолел от 50 до 75 процентов дистанции, очки зарабатывают десять гонщиков (19-14-12-10-8-6-4-3-2-1), от 25 до 50 – девять (13-10-8-6-5-4-3-2-1), от двух кругов до 25 процентов дистанции – шесть (6-4-3-2-1). Если участники не проехали минимум два круга в боевом режиме, очки не начисляются.

В прошлом году пилоты не проехали ни одного круга без машины безопасности на из-за сильного дождя, однако гонку признали состоявшейся и присудили топ-10 половинчатые очки.

В «Ф-1» больше нельзя получить очки за 1-круговую гонку. Скандально короткий Гран-при не повторится

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